Кабмин назначил главу Государственной миграционной службы: фото и биография
Новым главой Государственной миграционной службы Украины стала Наталья Науменко. До этого она занимала должность первого заместителя руководителя ведомства.
Соответствующее решение принял Кабинет министров 11 октября. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Также Кабмин уволил Науменко с должности первого зама главы ГМС.
Другими решениями правительства стали:
назначение главой Государственной регуляторной службы Алексея Кучеры;
назначение заместителем главы Государственной таможенной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олега Николайчука;
увольнение с должности главы Прилукской райгосадминистрации Черниговской области Геннадия Луценко.
Наталья Науменко с 2018 года была первым заместителем главы ГМС, а с 20 сентября выполняла обязанности руководителя ведомства.
В декларации за 2020 год указано, что она владеет квартирой в Киеве, площадью 71 кв.м, и земельным участком 1000 кв.м в Киевской области.
Также недвижимость есть у ее мужа: два земельных участков 1523 и 1537 кв.м на Киевщине и дом на 380 квадратов.
Автомобиль у Науменко – Mitsubishi Colt 2006 года, а у ее мужа – Volkswagen Touareg 2012 года выпуска.
За 2020 год Наталья Науменко заработала 1,7 млн грн в ГМС и получила еще 45 тысяч грн от отчуждения движимого имущества. Ее муж получил 95,5 тысяч грн зарплаты.
Наличными чиновница хранит 45 тысяч долларов и 400 тысяч гривен, еще 3,4 тысячи долларов и 163,8 тысячи грн – на банковских счетах.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября Кабмин уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка.