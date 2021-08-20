Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности. Фото и биография

Директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) стал глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник. Он назначен на эту должность сроком на пять лет.

Об этом сообщил официальный сайт Кабинета министров Украины. Соответствующее распоряжение № 977-р подписал 20 августа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство приняло закон о Бюро экономической безопасности Украины 28 января, а президент подписал его 22 марта.

БЭБ – это новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, которые ранее занимались преступлениями в сфере экономики и финансов. Бюро начнет работу 25 сентября, а на следующий день – 26 сентября, прекратит свое существование Государственная фискальная служба (ГФС), которая уже находится в процессе ликвидации.

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Конкурс на должность главы БЭБ стартовал 15 июня. Комиссия во главе с Тимофеем Миловановым определила три кандидатуры: глава ДФС Вадим Мельник, прокурор Атилла Ковчи и известный банкир, ексдепутат от Партии регионов и действующий член Совета НБУ Василий Горбаль.

Мельник Вадим Иванович - украинский чиновник, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук.

Свою карьеру налоговика начал в 2000 году и до 2005 гг. Работал на различных должностях налоговой милиции в подразделениях по противодействию коррупции.

С 2005 по 2016 годы работал в следственных подразделениях налоговой милиции.

С 21 декабря 2020 возглавил Государственную фискальную службу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон №1150-ІХ "О Бюро экономической безопасности Украины", который Верховная Рада приняла в январе этого года.

После принятия закона о Бюро экономической безопасности СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики.