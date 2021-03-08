К резиденции Зеленского выдвинулись сторонники Стерненко и Антоненко, стянули силовиков. Фото и видео

В понедельник, 8 марта, в Конча-Заспе Киевской области у резиденции президента Украины Владимира Зеленского начнется акция протеста с требованием освободить Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.

Как сообщил в Телеграм-канал журналист Андрей Павловский, у въезда в резиденцию уже дежурят автобусы Нацполиции и Нацгвардии.

Отмечается, что у станции метро "Выдубичи" собираются люди, которые потом направятся к госдаче главы государства.

Напомним, что журналиста Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он был, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением. 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства, среди которых был Андрей Антоненко.

Одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. Суд признал его виновным в похищении человека в 2015 году.

Также в Одессе проходит суд по делу превышении мер необходимой самообороны Стерненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева прошла акция в поддержку Сергея Стерненко.