Первый месяц нового года был очень насыщенным на переговоры между США, НАТО и Россией по так называемым "гарантиям безопасности", которые требует предоставить Кремль. Намеренно ставлю это словосочетание в кавычки, учитывая разницу в военных потенциалах между РФ и войсками НАТО в Европе, является чистым оксюмороном. Сперва состоялись переговоры между делегациями США и РФ, затем уже в более расширенном составе НАТО, а в конце месяца уже переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств США и РФ. Также состоялся очередной телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и Путиным.

Подводя итоги интенсивного периода переговоров между коллективным Западом и Россией можно сделать следующие выводы:

- фактически свои распоряжением о социальных выплатах жителям ОРДЛО Путин озвучил дедлайн для Киева и Запада для начала реализации политической части Минских соглашений - 1 мая. Затем уже будут возможны и другие шаги, включая признание ОРДЛО, а также и более интенсивная интеграция оккупированных территорий в экономику РФ, которая уже интенсифицировалась последние полгода (подробнее об этом писал тут);

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- до тех пор угроза полномасштабного наступления РФ на Украину является минимальной, учитывая риски введения новых санкций от Запада, не говоря уже об экономических и политических издержках. Как ни старается российская пропаганда последние восемь лет, создавая фейки о "распятых мальчиках" и изнасилованных "пенсионерках-эпилептичках" на украинских блокпостах, идея открытой и полномасштабной войны с Украиной по-прежнему непопулярна среди населения. Особенно в Москве, Питере и других крупных городах, в которых возможны массовые протесты;

- заявления премьер-министра Великобритании о возможности введения санкций и заморозки активов российских олигархов и семей российских чиновников также являются важным сдерживающим сигналом для ближайшего окружения Путина, как и поставки противотанковых комплексов Украине. Вчера министр иностранных дел Великобритании уже подала соответствующий законопроект в Парламент. Кроме того во время визита премьер-министра Бориса Джонсона в Киев сегодня стоит ожидать дополнительных договоренностей об укреплении двустороннего военного сотрудничества, а также создании нового военного союза Украина-Великобритания-Польша. Неслучайно сегодня в Киев пребывают премьеры обеих этих стран, а сегодня утром премьер Польши Моравецкий заявил о поставках боеприпасов и ПЗРК Украине;

- первые раунды переговоров между Западом и РФ ожидаемо не дали никаких результатов, т.к. изначально были выдвинуты нереалистичные условия для обеих сторон, учитывая разницу в их совокупных экономических потенциалах. С другой стороны, ежедневное нагнетание обстановки в американских СМИ об угрозе нападения РФ на Украину и обострении отношений между Зеленским и Байденом (которые затем опровергаются Белым домом) говорит о том, что США де-факто оказывают давление на Банковую, чтобы она началу исполнений Минских соглашений. Это и есть тот самый возможный компромисс с Западом по "гарантиям безопасности" РФ;

- следующие несколько месяцев для Украины будут наиболее сложными в контексте рисков начала полномасштабного энергетического кризиса в случае фиксации низких температурных показателей длительное время в условиях нехватки запасов угля и высоких цен на природный газ в Европе.

Поэтому Кремлю нет никаких резонов идти на полномасштабную агрессию, подвергая себя тем самым новым санкциям, многочисленным военным и человеческим потерям. Ставка делается именно на внутреннюю дестабилизацию в Украине, на фоне которой можно установить более лояльный режим. В этом плане заявления британского МИДа о разработке Кремлем подобного сценария является наиболее вероятным, если не брать во внимание фамилии исполнителей.