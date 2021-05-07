Итоги довыборов в 87-м округе: в 'Опоре' не видят правового выхода из ситуации

Повторные довыборы в округе №87 в Ивано-Франковской области могут быть оглашены только при достижении политического консенсуса между двумя политическими группами – "Слуга народа" и "За майбутнє".

Об этом в комментарии изданию "Гордон" заявила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. По ее словам, правового выхода из ситуации просто нет.

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет репутационные риски. Она обязана действовать в рамках закона и не может не огласить результаты выборов в округе №87. Это должно было произойти еще 12 апреля, а уже месяц прошел со дня голосования. ЦИК приняла решение об отсутствии правовых оснований предоставить статус народного депутата Василию Вирастюку (кандидату от СН. – Ред.), поскольку Верховный Суд отменил протокол результатов выборов. Что делать дальше? У ЦИК нет ответа. По сути, это новая практика", – призналась она.

Айвазовская добавила, что объявить повторные выборы на этом округе ЦИК не имеет права, так как среди установленных в законе оснований для этого нет таких обстоятельств, как в 87-м округе. Она подчеркнула, что перспектив для консенсуса между двумя конфронтирующими политическими группами тоже нет, и нужно рассматривать другие варианты. Так, вероятно, ЦИК подготовит обращение к Верховному Суду с целью уточнения порядка исполнения его решения", – отметила координатор.

"Суд отменил протоколы, но не определил процедуру, по которой ЦИК должен действовать дальше. По факту, она отправит окружной избирательной комиссии (ОИК) протоколы на уточнение, а та привезет протоколы с такими же данными. ЦИК снова зафиксирует результат выборов, и снова кандидат Александр Шевченко (от "За майбутнє". – Ред.) обжалует в суде это решение. Таким образом, правового выхода из ситуации нет. Есть политико-правовой, который может вытекать из судебно-правовой практики, но не может применяться без политического консенсуса", – отметила Айвазовская.

Она говорит, что ситуация осложняется из-за пропажи бюллетеней. Полиция должна как можно скорее расследовать это, иначе подобные ситуации будут повторяться на выборах в дальнейшем.

"Единственное, что можно сделать, – настаивать, чтобы Национальная полиция проинформировала общество о промежуточных результатах следствия: кто фальсифицировал или инспирировал определенные события, приведшие к похищению бюллетеней. Потому что есть юридический факт – отсутствие бюллетеней. Это привело к делигитимизации результата выборов", – резюмировала Айвазовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать народным депутатом кандидата от СН Василия Вирастюка. Такое решение было принято на заседании 5 мая, его поддержали 12 членов ЦИК.