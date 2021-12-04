Про можливий контакт між президентами Сполучених Штатів та Росії і у Вашингтоні, і в Москві говорять як про подію, яка обов'язково відбудеться. Поки що не є відомою ані дата такого контакту, ані його форма. Відомою є лише тема – Україна.

Навіть російські медіа останніми тижнями визнають, що Україна через агресивні приготування Російської Федерації стала міжнародною темою номер один. І те, що президенти США та Росії хочуть поговорити про врегулювання ситуації, – вже хороша новина. Тільки що вони скажуть один одному? Про це пише Віталій Портніков для radiosvoboda.org.

Переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Стокгольмі продемонстрували, що сторони поки що можуть лише обмінюватись різкими заявами. Блінкен попередив російського міністра, що у разі нового нападу Росії на Україну Захід може ввести проти Росії нові санкції – значно серйозніші, ніж досі. Лавров вимагав "гарантій безпеки" і не приховував, що у випадку, якщо вони не будуть надані Росії, конфлікт може тільки посилитися.

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Чому війська НАТО в Естонії небезпеки не становлять, а в Україні – становлять?

Але що таке ці гарантії безпеки? Чому вступ України до НАТО – це "червона лінія" через якісь війська альянсу на кордонах з Росією, а факт перебування у НАТО цілої низки країн, які мають спільний кордон із Російською Федерацією – Латвії, Естонії, Норвегії, Польщі – ні? Чому війська НАТО в Естонії небезпеки не становлять, а в Україні – становлять? І це в ситуації, коли Естонія давно вже у НАТО, а вступ України явно не входить до найближчих планів Північноатлантичного альянсу.

Путін прагне гарантій для відродження Російської імперії

Схоже, Путін хоче "гарантій безпеки" не для Росії. Він хоче "гарантій безпеки" для тієї Російської імперії, яку прагне відтворити. І без України ця імперія – не імперія. Принаймні в очах Путіна.

Путіну потрібно, щоб Україна залишалася беззахисною. І у США це добре розуміють

Вступ України до НАТО, навіть постачання їй нової сучасної зброї, яка дозволить ефективно оборонятися від російської агресії, означатиме, що Україна є втраченою назавжди. Саме цього Путін хоче уникнути, коли говорить про небезпеку розширення НАТО для Росії. Йому потрібно, щоб Україна залишалася беззахисною. І у Сполучених Штатах це добре розуміють.

Як і розуміють, що російському президентові практично нема чого запропонувати своєму американському колезі, окрім як пообіцяти не воювати з Україною. Поки що не воювати. Жодних інших обіцянок Путін дати Байдену не може. І те, що у спробі "вирішити українське питання" він може вдатися не до політичних аргументів, а виключно до сили, вже говорить про історичну поразку Володимира Путіна

Але історична поразка не виключає агресивних дій. Тому є таким важливим, наскільки Байден буде переконливим у своїх аргументах щодо готовності цивілізованого світу покарати Путіна за агресію. Тому що саме ці аргументи – головний спосіб зупинити російського президента та запобігти новій війні.