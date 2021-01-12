Информация об 'отдыхе Порошенко на яхте' оказалась российским фейком

Информация о так называемой "роскошной яхте", которую пятый президент Петр Порошенко якобы "арендовал" для семейного отпуска – фейк.

Как выяснил OBOZREVATEL, на фотографиях, которые активно распространяли пророссийские Telegram-каналы и сайты, изображена супер-яхта "Архимед", которая принадлежит американскому математику, академику, миллиардеру и меценату Джеймсу Саймонсу.

В 1982 году Саймонс основал в Нью-Йорке частную инвестиционную компанию, которая считается одним из самых успешных хедж-фондов в мире. В 2008 году он стал владельцем моторной яхты, которая носит имя известного математика всех времен – Архимеда.

Наши журналисты проверили информацию на специализированном интернет-ресурсе и выяснили, что яхта "Архимед" в аренду не сдается.

Напомним, накануне ряд пророссийских ресурсов распространила рекламные фотографии яхты "Архимед" совместно с фейковой новостью об отдыхе пятого президента.