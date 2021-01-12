Інформація про "відпочинок Порошенка на яхті" виявилася російським фейком

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Інформація про 'відпочинок Порошенка на яхті' виявилася російським фейком

Інформація про так звану "розкішну яхту", яку п'ятий президент Петро Порошенко нібито "орендував" для родинної відпустки – фейк.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на фотографіях, які активно поширювали проросійські Telegram-канали та сайти, зображена суперяхта "Архімед", яка належить американському математику, академіку, мільярдеру та меценату Джеймсу Саймонсу.

У 1982 році Саймонс заснував у Нью-Йорку приватну інвестиційну компанію, яка вважається одним з найуспішніших хедж-фондів у світі. У 2008 році він став власником моторної яхти, яка носить ім’я найвідомішого математика усіх часів – Архімеда.

Наші журналісти перевірили інформацію на спеціалізованому інтернет-ресурсі і з’ясували, що яхта "Архімед" в оренду не здається.

Яхта "Архімед" не здається в оренду

Нагадаємо, напередодні низка проросійських ресурсів поширила рекламні фотографії яхти "Архімед" разом з фейковою новиною про відпочинок п’ятого президента.

Відпочинок п'ятого президента на яхті – черговий російський фейк
Супер-яхта "Архімед" належить мільярдерові і меценату Джеймсу Саймонсу
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