Инфляция в Украине вышла из-под контроля, долги по зарплате достигли 4 млрд, – Порошенко

В Украине растет задолженность по выплате заработной платы. Это следствие неумелой экономической политики, из-за которой инфляция вышла из-под контроля и уже имеет двузначный показатель. Об этом в Днепре во время выступления на Форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" заявил лидер партии "Европейская Солидарность, пятый президент Петр Порошенко.

"Инфляция вырвалась из-под контроля. А это привело к тому, что в стране есть огромные суммы задолженности по выплате заработной платы. Посмотрите, в достаточно тяжелом 2018 году она составляла 2,8 млрд грн, а сегодня сумма задолженности превысила 4 миллиарда" , – отмечает Петр Порошенко.

Он также отметил, что 1,5 млрд грн нынешняя власть уже задолжала украинской армии.

"Два года – с 2019 года, с нашей каденции они не повышали денежное довольствие. А сегодня не выплачивают даже то, что насчитывают. Не выплачивают на оздоровление. Три месяца задолженность по компенсации за наем жилья. Остановлено строительство общежитий", – констатирует Порошенко.

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Политик также отметил многомиллионную зарплатную задолженность перед медиками.

"330 миллионов гривен они задолжали врачам, которые должны выходить на передовую, для того чтобы защищать украинцев и их жизни от ковида", – говорит пятый президент.

Порошенко напомнил, что с 2014 до 2019 год зарплата в Украине выросла почти в три раза – и минимальная, и средняя.

"Мы в свое время снизили в 2 раза налоговую нагрузку на зарплату, сократив до 22% единый социальный взнос и увеличив поступления в Пенсионный фонд, потому что люди поверили. В 2015-2016 годах мы ввели автоматический возврат НДС", – напомнил Порошенко.

Лидер "ЕС" заметил, что во времена его президентской каденции властям удавалось обеспечивать рост ВВП и наполнять бюджет.

"У нас получалось обеспечить рост экономики. ВВП, когда я принял страну, был 1 трлн 365 млрд грн. В 2019 году это было 3 трлн 500 млрд грн. Почти в три раза. Это – статистика. Посмотрите доходы бюджета. В 2015 году поступления бюджета составляли 456 млрд. В 2019 году – 1 трлн 300 млрд. В три раза мы увеличили поступления бюджета за счет детенизации и борьбы с коррупцией. Цифры говорят лучше, чем лживые сообщения фейковых новостей олигархических телеканалов", – отмечает Петр Порошенко.

Он отметил, что европейские стандарты жизни предусматривают демократию, верховенство права и высокий уровень доходов граждан. Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" призывает срочно за счет средств МВФ выплатить 13-ю пенсию, существенно увеличить расходы на субсидии, погасить долги по зарплате перед военными и врачами. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.

"Обеспечьте рост. Сделайте так, чтобы люди рост ВВП чувствовали на собственном кармане. Это то, что сегодня нуждается в первую очередь украинский народ, и мы знаем, как это сделать", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко призвал не признавать так называемые "выборы" в российскую Госдуму и убедить в этом западных партнеров, а также предостерег украинскую власть от "импорта" технологий фальсификации результатов волеизъявления из РФ.