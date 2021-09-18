Порошенко предостерег власти от 'импорта' технологии фальсификации выборов из России

Россия обкатывает на выборах в Госдуму технологию фальсификаций через дистанционное голосование. Существует опасность, что этот "опыт" украинские власти попытаются реализовать в Украине.

Такое мнение высказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"В России уже обкатывают технологию дистанционного голосования через Интернет. Как они шутят, очень "честная", очень "надежная" технология. На этих выборах они экспериментируют пока в шести регионах России, а также в украинском Севастополе и в оккупированных районах украинского Донбасса" , – отметил Порошенко.

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Политик подчеркнул: подозревает, что нечто подобное попытаются реализовать и в Украине.

"Очень хотел бы ошибиться, но закрадывается подозрение, что именно у россиян наша власть одолжила идею, которую рекламировала в Стэнфорде – чтобы все граждане Украины имели возможность голосовать на выборах в Интернете. Тот, кто контролирует – тот и рисует результат", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул: ни оппозиция, ни украинское общество не позволят больше фальсифицировать результаты волеизъявления народа в Украине.

"Импортировать из России технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ или электроэнергию. Чтобы не случилось так, что транзитный сервер и "пидрахуйство" в 2004 году – это были только цветочки, а вот и ягодка. У нас будут честные выборы, сначала, согласно Конституции, в октябре 2023 года – очередные парламентские, а затем и президентские. И мы никому под прикрытием модных и красивых фишечек не позволим создать диджитализований механизм фальсификации", – предостерег пятый президент.

Ранее сообщалось, что глава "Национальной платформы примирения и единства" Сергей Сивохо в эфире одного из телеканалов озвучил идею введения электронного голосования на украинских выборах для граждан, проживающих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.