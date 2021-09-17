Порошенко: предлагаю не признавать так называемые "выборы" в российскую Госдуму и убедить в этом партнеров

Россия грубо пренебрегает нормами и принципами международного права и торпедирует Минские договоренности. Привлечение украинских граждан, проживающих на оккупированных территориях, к так называемым "выборам" российского парламента – вызов, сопоставимый с захватом Крыма и прямым вторжением регулярных подразделений российской армии на Донбасс.

Об этом в видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. Он призвал украинскую власть отбросить иллюзии и немедленно привлекать партнеров к усиленному давлению на Кремль.

"Вместо того, чтобы клянчить у Путина согласие на свидание, следует реанимировать убитую международную коалицию в поддержку Украины, усилить совместное давление на Кремль, углубить санкции против России", – подчеркнул Порошенко.

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Лидер "Европейской Солидарности" предлагает не признавать эти выборы самим и убедить партнеров поступить так же.

"Речь идет не только о том, чтобы дать отдельную резко-негативную оценку выборам в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Возможно, и о большем. Нет оснований считать, что эти "выборы" в России будут лучше, чем прошлогодние "выборы" у Лукашенко. Поэтому и оценки должны быть тождественными", – отмечает Порошенко.

"Во-вторых, организовать мощную волну осуждения паспортизации как акта агрессии против Украины. Осудить это должны и на уровне Генассамблеи ООН, и наши партнеры по Европейскому Союзу, в частности по результатам саммита Украина-ЕС в октябре. Впрочем, осуждения мало. Россия должна понести международно-правовую ответственность", – убежден Порошенко.

Он отметил – следует добиваться ужесточения санкций против РФ за систематическое невыполнение Минских договоренностей, незаконной паспортизации и электоральной аннексии.

"И главное – за то, что только за два с половиной года так называемого перемирия Россия убила на фронте более двухсот украинских воинов", – констатировал пятый президент.

"Энергетический шантаж, закулисные действия Москвы, которая накрутила цену на газ почти до тысячи долларов за тысячу кубов, должны привести в чувство тех европейцев, которые считают, что торговля с Россией это бизнес, а не жесткая геополитика. Путин зарвался и это дает Украине еще один шанс остановить "Северный поток-2", – считает Порошенко.

Он также напомнил, что, кроме нормандского формата, проводил и трехсторонние переговоры руководителей Украины, Германии и Франции.

"При действующей власти ни одного такого контакта не было. А зря. Может, стоит попробовать? Может, это удастся теперь, когда Путин газовыми спекуляциями подставил Германию как лоббиста "Северного потока-2"? И когда Франция в шоке от планов Кремля послать в Мали наемников из частной армии Вагнера, спецоперация по задержанию которых в прошлом году была сорвана. К выработке общей позиции давления на Москву должны быть привлечены и Соединенные Штаты", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

"Задача власти – привлечь внимание наших друзей, партнеров и союзников к преступлениям Кремля. Вспомнить о кампании запугивания крымскотатарской общины в Крыму, преобразовании полуострова в "остров несвободы" и военную базу. Созвать спецдебаты в рамках Совбеза ООН. Украина должна добиться того, чтобы все страны-участницы "Крымской платформы" осудили Россию за арест первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, непосредственного участника конференции", – подчеркнул Порошенко.