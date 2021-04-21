Россия подтянула огромное количество войск к украинской границе, а также к временно оккупированному Крыму с демонстрацией своей силы и желанием открыть российско-украинский фронт боевых действий. Идея понятна, хотя она и маскируется под лозунгами поддержки ОРДЛО от наступления украинских войск. Кремль сильно нервничает через твердую позицию политического руководства Украины, а по большому счету, Москву, вообще раздражает Украинская государственность, которую до сих пор воспринимает как "какое-то временное недоразумение".

В.Путин во время своего выступления на заседании верхней палаты российского парламента фактически на вспомнил Украину и большую концентрацию своих войск на украинской границе. Это не значит, что он "забыл" об украинском векторе своей агрессивной политики. Просто тестирование ситуации относительно реакции на российскую провокацию международными партнерами и украинским обществом показало, что мир осуждает агрессивные действия Кремля, а США, Великобритания и ряд стран-членов НАТО заявили свою решительность противостоять (политическими, экономическими и мерами безопасности) возможной экспансии РФ на территорию Украины. В украинском обществе отсутствуют признаки разъединённости оценок относительно возможного российского наступления – наоборот, абсолютное большинство политических сил выступает за решительный отпор агрессивным планам Кремля. То есть ситуация кардинально отличается от 2014 г., когда РФ открыто напала на Крым и ввела часть своих боевых подразделений, а также отрядов российских казаков и добровольцев на Донбасс.

Москва продолжает давить, не собираясь отводить свою военную армаду от границ Украины, а наоборот ее увеличивая. Для В. Путина остается сакральным праздник 9 мая. А не заигрался ли он в войну, когда внуков бывших бойцов Брянского, Воронежского, Калининского, Донского и Ленинградского фронтов, где в основном служили русские, направляет воевать против внуков Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов, где в основном служили украинцы, которые сейчас защищают свою государственность. И здесь старый, но никчемный за своей сутью пассаж главы Кремля, что СССР мог бы выиграть у нацистской Германии и без Украины не проходит ни по форме, ни по содержанию. Напомню, что из 20 млн. погибших советских людей почти 10 млн. припадает на Украину. Кто-то вспоминает цифру больше 8 млн. погибших украинцев, но это значит, что не учитываются погибшие в Крыму и Закарпатье, а отсчет потерь ведется с 22 июня 1941 г., а не 1 сентября 1939 г., когда началась Вторая мировая война. Кроме того, с 26 млн. чел. демографических потерь СССР – 13 млн. это украинцы, а среди экономических потерь СССР во время Второй мировой – 45% это тоже Украина, что говорит о решающем вкладе украинского народа в победу над германским нацизмом.

И если бы были живы большинство ветеранов Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов, то они сказали бы своим боевым сотоварищам из Брянского, Волховского, Калининского, Донского и Ленинградского фронтов, что не потерпят, чтобы их внуки убивали наших внуков только из-за того, что у кого-то болезненная мания величия около создании великой России за счет территории других независимых держав. И если бы наших ветеранов не послушались в Москве и Питере, не сомневаюсь, что они встали бы вместе с ветеранами УПА и своими внуками на решительную защиту матери-Украины, потому что она одна, а другой нет.

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