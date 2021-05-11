У Зеленского заявили о готовности к получению ПДЧ по НАТО

Украина готова к получению плана действий по членству в НАТО. Страна уже интенсивно взаимодействует с Альянсом.

C таким заявлением 11 мая на форуме "Украина 30. Безопасность страны" выступил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, которое приводит агентство "Интерфакс-Украина". Он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, у нашей стране нет гарантий безопасности.

"Следующий этап, который должна пройти Украина, – это получение ПДЧ. Этот этап мы сегодня хотим пройти, и мы готовы внутренне к тому, чтобы получить такой статус", – сказал Жовква.

Представитель ОП пояснил, что партнерство с расширенными возможностями, который получила Украина в июне 2020 года, предусматривает совместимость вооруженных сил.

По его словам, США, а также другие страны НАТО и ЕС, понимают, что наше государство является ключевым для стабильности всей Европы.

"В то же время наша страна не имеет надлежащих гарантий безопасности. Поэтому президент Владимир Зеленский сегодня начал обсуждать с государствами-партнерами НАТО пути получения Украиной таких гарантий", – подчеркнул Жовква.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 3 мая заявил, что на саммите НАТО в июне планируется обсуждения дорожной карты по вопросу вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 11 по 13 мая проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Безопасность страны".

На нем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что стратегическим курсом страны является полноправное членство в ЕС и НАТО.