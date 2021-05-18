Хомчак рассказал НАТО о 80-тысячном войске РФ вблизи украинской границы

Сейчас Россия продолжает удерживать возле Украины значительное количество своих военнослужащих и техники. Речь идет об около 80 тыс. личного состава войск агрессора на различных участках границы. Таким образом, заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск не соответствуют действительности.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, проинформировали на странице генштаба ВСУ в Facebook. Такое заявление он сделал во время заседании Военного комитета НАТО в формате с Украиной.

Он подчеркнул, что российские войска также находятся в Черном и Азовском морях. В частности, там зафиксированы корабли и катера, переброшенные с Северного флота и Каспийской флотилии.

"По нашим оценкам, упомянутое позволяет России быстро нарастить наступательные способности группировок своих вооруженных сил для осуществления наступательных действий против Украины", – сказал Хомчак.

Он сообщил, что Россия также может использовать другие государства для усиления политического и военного давления на Украину. Так, потенциальную угрозу представляют запланированные учения агрессора с Беларусью "Запад-2021".

В НАТО подтвердили, что РФ остается верной модели агрессии и дестабилизации, продолжая нарушать суверенитет Украины.

"Хотя мы наблюдали некоторое сокращение численности российских войск вблизи границы, там остаются десятки тысяч, с оружием и техникой. Россия пытается ввести ограничения в Черном море, включая ограничением доступа к Азовскому морю через Керченский пролив", – сообщил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Печь .

Руководителей вооруженных сил стран – членов Североатлантического альянса выразили поддержку территориальной целостности нашего государства, а также обсудили будущее сотрудничество в Черном море и вокруг него.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский констатировал, что Украина наблюдает отвод очень незначительного количества российских военных и техники от границ. В частности, пока речь идет только о тех силах, которые были привлечены к учениям в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-советник Путина заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину реальна, поэтому нашей стране следует заняться укреплением внешнего и внутреннего "фронтов". Речь идет о получении колоссальной поддержки Запада и укреплении обороноспособности.