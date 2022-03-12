'Херсонщина – это Украина!' Облсовет провел экстренное заседание из-за провокации оккупантов

Херсонский областной совет в субботу, 12 марта, провел экстренное заседание из-за планов российских оккупантов провести референдум о "независимости" региона. Депутаты приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина".

Об этом в эфире канала "Рада" сообщил депутат Сергей Хлань. Он подчеркнул, что никакой псевдореспублики и "референдумов" в области быть не может, как бы к этому ни стремились захватчики.

Ранее Сергей Хлань предупредил, что оккупанты готовят референдум по созданию "Херсонской народной республики".

Уже сейчас россияне звонят местным депутатам и предлагают дальнейшее сотрудничество. Политик призвал чиновников Херсонщины оценить последствия подобных решений и заверил, что никаких оправданий такого взаимодействия с оккупантами не будет.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что жители Херсона постоянно устраивают митинги и демонстрируют четкую проукраинскую позицию. Местные выходят на улицы с национальной символикой и антипутинскими лозунгами.

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