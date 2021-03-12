Яценюк – о встрече с Лавровым перед Харьковскими соглашениями: мы начали загонять россиян в рамки

В 2007 году Украина пыталась пересмотреть соглашение с Россией о нахождении Черноморского флота на территории Крыма и впоследствии фактически запретила военным соседней страны перемещаться полуостровом, однако Харьковские соглашения 2010 года "сдали Крым в аренду" Кремлю.

Заявление об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" делал бывший премьер-министр (2014-2018 годы) Арсений Яценюк. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик рассказал, что в 2007 году он был министром иностранных дел и по поручению тогдашнего президента Виктора Ющенко полетел в Москву на встречу с Сергеем Лавровым (тогда – и.о. министра иностранных дел РФ).

"С Лавровым была дискуссия о том, что необходимо изменить соглашение о нахождении Черноморского флота на территории Украины. Почему – потому что россияне так себя ощущали на территории Украины, как будто это их военная база, как будто это их государство, ездили, значит, по всему Крыму без разрешений", – сказал Яценюк.

Он отметил, что Лавров тогда отказался пересматривать документ и украинский президент выдал указ, фактически запрещающий гражданское перемещение российских войск территорией Украины. "Мы их начали загонять в рамки", – сказал Яценюк.

Далее, в 2010 году, по его словам, "случилась государственная измена". Фамилия "предателя номер один – Янукович", добавил Яценюк. Он заявил, что экс-президент фактически "сдал украинский Крым в аренду Владимиру Путину".

Поэтому, как подчеркнул политик, все причастные к Харьковским соглашениям должны понести наказание.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как писал OBOZREVATEL, в парламенте Украины 27 апреля 2010 года приняли закон, которым ратифицировали Харьковские соглашения о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму. В Совете национальной безопасности и обороны 11 марта анонсировали проверку всех 236 нардепов, которые тогда поддержали документ. О том, кого именно должны проверить, читайте по ссылке.