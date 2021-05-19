Гройсман – Зеленскому: распустите коррумпированную Раду, если подтвердятся зарплаты "слуг" в конвертах?

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и по случаю анонсированной им пресс-конференции задал несколько вопросов.

Видеообращение Гройсман разместил в Facebook. В частности он спросил о войне на Донбассе, вакцинации и возможных зарплатах в конвертах "слуг народа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Вы второй подряд президент, который обещает закончить войну. Скажите, пожалуйста, в которой способ и когда вы это сделаете? Второе – когда все украинцы будут вакцинированы? Если этого не произойдет – готовы ли вы персонально нести за это ответственность? И третье, многие СМИ пишут о том, что ваши депутаты фракции "Слуга народа" получают в конвертах ежемесячную теневую зарплату от 20 тыс. долларов. Если это подтвердится, вы распустите коррумпированную Верховную Раду?" – спросил Гройсман.

Политик выразил надежду, что глава государства ответит на поставленные вопросы, поскольку они интересуют самом деле миллионы украинцев.