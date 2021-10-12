Гройсман: российский хищник уже наступает на ЕС

Европейский Союз понимает, что Россия, как хищник, уже наступает на стратегические интересы Европы и создает ей кризисы, но это не повод Украине ждать чьих-то решений и не выполнять внутренних трансформаций.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал лидер партии "Украинский Стратегия" Владимир Гройсман.

Комментируя результаты саммита "Украина – ЕС", который состоялся в Киеве 12 октября, Гройсман отметил, что общий тон заявлений напоминает аналогичные документы прошлого и позапрошлого годов. Конкретики – немного. "Но есть несколько важных вещей. Одна из них: Россия должна нести ответственность за искусственно созданные ею "Л/ДНР". Это правильный сигнал, – сказал Гройсман. – Наши европейские партнеры понимают, что этот хищник в виде России уже наступает и на их интересы, создает им различные кризисы".

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Но Украина не может и не должна сидеть сложа руки – даже несмотря на то, что конкретики по "Северному потоку – 2" и энергобезопасности нет ни в Европе, ни внутри Украины.

Как отметил Гройсман, единственно правильный путь для нашего государства сейчас – выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС, пока далека от полного и качественного воплощения и исполнения, и строить собственную страну.

"Стратегическое видение в том, что Украина должна внутри развиваться и трансформироваться: иметь сильную экономику, социальную политику, стать членом лиги европейских состоятельных государств. И этот вопрос к нам – к Украине, к действующему правительству", – отметил Гройсман.