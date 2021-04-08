Гройсман призвал политиков поддержать кампанию вакцинации и не дискредитировать единственный шанс уберечься от COVID-19

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал всех украинских политиков – независимо от политических взглядов – объединиться вокруг идеи вакцинации украинцев против COVID-19 и отбросить все попытки или планы по дискредитации вакцинации.

Об этом политик сказал в своем обращении, опубликованном в Facebook. Он отметил, что пока не существует другого шанса сохранить жизнь и здоровье, чем прививки. Болезнь не выбирает – ни по возрасту, ни по полу. Умирают и молодые, и пожилые люди.

"Мы помним, как несколько месяцев назад один из политиков позволил себе в прямом эфире назвать вакцину неприличным словом. И что произошло? Какая началась антивакцинальная кампания! Это означает одно: люди остаются без защиты. Эта безответственная риторика украинских политиков не должна больше повторяться", – отметил Гройсман.

Он отметил, что, когда украинские политики сознательно или бессознательно дискредитируют идею вакцинации, они делают большое преступление против людей.

"Вы их пугаете, люди начинают колебаться – прививаться или нет, а значит остаются без защиты. Весь мир признал, что единственный механизм защиты – это вакцинации. Другого нет. Призываю политиков: давайте объединимся и поддержим кампанию по вакцинации. Обращайтесь к вашим избирателям с призывом к вакцинации. Давайте все вместе остановим эту пандемию и остановим коронавирус", – призвал политик.

При этом поддержка вакцинации должна, по мнению Гройсмана, сопровождаться открытием широкого доступа к вакцине. Действующее правительство, уверен политик, должно делать не заявления о планах, а реально открывать возможности всем желающим сделать прививку. Требование к проведению внеочередного заседания правительства, посвященного вопросам широкой вакцинации, Гройсман озвучил накануне, однако до сих пор чиновники не смогли собраться и по крайней мере начать наработки крайне нужных стране решений.

"Поэтому я снова говорю: собирайтесь, принимайте решение и дайте людям четкий план, а не заявления о том, что вы планируете до конца года вакцинировать 70% украинцев. Рейтинговые аналитические агентства сегодня говорят о том, что за первое полугодие в Украине будет вакцинировано лишь 3% граждан, а 97% будут незащищены. И это на вашей совести, это ваша ответственность. Я настаиваю на созыве внеочередного, чрезвычайного заседания правительства, где четко будет утвержден план вакцинации по регионам, по количеству и доступности вакцин, где вы снимете абсолютно искусственные ограничения. Всех украинцев, которые хотят вакцинироваться, вы должны обеспечить вакциной", – сказал политик.

Гройсман подчеркнул, что вопросы противодействия COVID-19 сегодня являются первыми и единственными для всех чиновников и политиков.

"За три дня, с момента моего прошлого обращения к правительству, имеем более тысячи смертей. Украина вышла на первое место в Европе по количеству заболеваний и смертности! Зато я вижу сегодня приоритеты, которые освещает в информационном пространстве премьер-министр. Он занимается разработкой стратегий, концепций качества топлива на заправках! Это важно, но в мирное и спокойное время. Ничего сейчас нет важнее здоровья людей! Вы, (политики и чиновники), должны честно коммуницировать с обществом. Рассказывать, что, когда и как будет происходить. Конкретно и качественно", – подчеркнул политик.