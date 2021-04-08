Гройсман закликав політиків підтримати кампанію вакцинації та не дискредитувати єдиний шанс уберегтися від COVID-19

Лідер політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман закликав всіх українських політиків – незалежно від політичних поглядів – об’єднатися навколо ідеї вакцинації українців проти COVID-19 і відкинути всі спроби чи плани щодо дискредитації вакцинування.

Про це політик сказав у своєму зверненні, опублікованому у Facebook. Він наголосив, що наразі не існує іншого шансу зберегти життя і здоров’я, аніж щеплення. Хвороба не обирає – ані за віком, ані за статтю. Помирають і молоді, і люди похилого віку.

"Ми пам’ятаємо, як кілька місяців тому один з політиків дозволив собі в прямому ефірі назвати вакцину непристойним словом. І що відбулося? Яка почалася антивакцинальна кампанія! Це означає одне: люди залишаються без захисту. Ця безвідповідальна риторика українських політиків не повинна більше повторюватися", – наголосив Гройсман.

Він зазначив, що, коли українські політики свідомо чи несвідомо дискредитують ідею вакцинації, вони роблять великий злочин проти людей.

"Ви їх лякаєте, люди починають вагатися – щеплюватися чи ні, а значить залишаються без захисту. Весь світ визнав, що єдиний механізм захисту – це вакцинування. Іншого немає. Закликаю політиків: давайте об’єднаємося і підтримаємо кампанію з вакцинації. Звертайтеся до ваших виборців із закликом до вакцинації. Давайте всі разом зупинимо цю пандемію і зупинимо коронавірус", – закликав політик.

При цьому підтримка вакцинації має, на переконання Гройсмана, супроводжуватися відкриттям широкого доступу до вакцини. Чинний уряд, впевнений політик, має робити не заяви про плани, а реально відкривати можливості всім охочим зробити щеплення. Вимогу до проведення позачергового засідання уряду, присвяченого питанням широкої вакцинації, Гройсман озвучив напередодні, втім досі урядовці не спромоглися зібратися і принаймні почати напрацювання вкрай потрібних країні рішень.

"Тому я знову кажу: збирайтеся, приймайте рішення і дайте людям чіткий план, а не заяви про те, що ви плануєте до кінця року вакцинувати 70% українців. Рейтингові аналітичні агентства сьогодні говорять про те, що за перше півріччя в Україні буде вакциновано лише 3% громадян, а 97% будуть незахищені. І це на вашій совісті, це ваша відповідальність. Я наполягаю на скликанні позачергового, надзвичайного засідання Уряду, де чітко буде затверджений план вакцинації по регіонах, по кількості і доступності вакцин, де ви знімете абсолютно штучні обмеження. Всіх українців, які мають бажання вакцинуватися, ви маєте забезпечити вакциною", – сказав політик.

Гройсман підкреслив, що питання протидії COVID-19 сьогодні є першим і єдиним для всіх чиновників і політиків.

"За три дні, з моменту мого минулого звернення до Уряду, маємо понад тисячу смертей. Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю захворювань і смертності! Натомість я бачу сьогодні пріоритети, які висвітлює в інформаційному просторі прем’єр-міністр. Він займається розробкою стратегій, концепцій якості пального на заправках! Це важливо, але в мирний і спокійний час. Нічого зараз немає важливішого за здоров’я людей! Ви, (політики і урядовці), маєте чесно комунікувати із суспільством. Розповідати, що, коли і як буде відбуватись. Конкретно і якісно", – наголосив політик.