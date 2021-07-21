Гройсман о 'шантаже' Китаем: со стороны власти – это неприемлемое политическое флюгерство

Шантаж прозападных партнеров Украины со стороны действующей украинской власти и заявления о возможном развороте и переориентацию на Китай – это недопустимое политическое флюгерство. Оно не имеет ничего общего с украинским стратегическими интересами.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал лидер партии "Украинский Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман. По его словам, это неприемлемо.

"Если наша власть решила шантажировать наших экономических и идеологических партнеров изменением вектора развития на восток, то хочу напомнить всем: шантаж никто не воспринимает, а шантажистов никто не любит, с ними никто не имеет дела. Украинскому правительству надо исходить из национальных интересов. И если мы посмотрим на национальные интересы Китая, то они совершенно не совпадают с национальными интересами Украины. Это политическое флюгерство, и оно неприемлемо. Наше будущее на Западе – где есть свобода, демократия и верховенство права. Это то, что присуще украинцам", – сказал Гройсман.

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Политик отметил, что уже обращал внимание коллег на опасность бездумного сотрудничества с Китаем, который был и есть коммунистическим государством, партнером России и сторонником авторитаризма. По мнению Гройсмана, торговля с Китаем – возможна, поскольку сейчас Китай – самый торговый партнер как самостоятельная страна. Но продолжение взаимовыгодного экономического сотрудничества не может и не должно снижать осторожность в вопросах политического сотрудничества.

"Я не помню позиций Китая, относительно уважения территориальной целостности – ни в официальных заявлениях, ни в резолюциях. У нас нет политической поддержки со стороны Китая, зато с Россией они близки. Наше будущее в Европейском обществе, а не в коммунистических режимах", – уверен Гройсман.

Он отметил, что иметь политические дела с Пекином, а тем более высказывать "восторг" по случаю 100-летия Компартии Китая – это непонятные вещи для украинцев, которые 100 лет с коммунизмом боролись и на собственной истории знают цену тоталитаризма.

"Когда наши политики выходят на экраны и поют оду Компартии Китая, авторитарному государству – это говорит о том, что у кого-то проблемы с пониманием, куда мы идем. Обратитесь к Китаю, чтобы Китай заявил об украинском Крыме, о нерушимости границ Украины, о том , что они будут жестко реагировать, если Путин будет наращивать агрессию против Украины. Это принципиальные и ценностные вещи", – отметил политик.

Отдельно Гройсман обратился с требованием очень жестко контролировать инвестиции из Китая – прежде всего в инфраструктуру, добычу ископаемых и землю.

"Такие инвестиции не могут соответствовать нашим интересам. И это очень глубокий вопрос", – подчеркнул политик.