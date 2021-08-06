Госслужба пропустила на тестирование кандидатов на главу БЭБ посторонних. Эксклюзивные подробности

Во время тестирования, которое проходило в рамках конкурса на главу Бюро экономической безопасности, в зал пропустили двух посторонних лиц. Они вместе с группой молодых людей перед зданием препятствовали кандидату, члену Совета НБУ Василию Горбалю. Пустили неидентифицированных мужчин по решению председателя Национального агентства по вопросам госслужбы Натальи Алюшиной.

OBOZREVATEL эксклюзивно узнал, на каких основаниях мужчины находились во время тестирования рядом с кандидатами. По словам Алюшиной, давления на Горбаля не было.

"Они оккупировали арку на ул. Прорезная, 13. Была громкая музыка, все похоже на сценарий. Пропустить двух людей – это было единственное компромиссное решение обеспечить доступ Горбаля к сдаче теста. Два человека от митингующих было и двое полицейских. Горбаль находился в дополнительном классе там были другие люди, которые опоздали. Давление на него со стороны этих лиц не было, они находились там исключительно в качестве наблюдателей", – сказала Алюшина.

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По ее словам, проверкой этих лиц занималась полиция, они даже составляли акты. OBOZREVATEL обратился по этому поводу за комментарием, пока удалось узнать лишь то, что Горбаль написал заявление, которое зарегистрировали в Едином журнале заявлений и сообщений.

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