Госсекретарь США записал видео в поддержку Украины из-за напряжения с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал видео, в котором вместе с союзниками высказал поддержку Украине. В ролике представители стран партнеров заявили о четкой позиции – единства с нашей страной.
Он появился в Twitter Блинкена. На кадрах мировые политики призвали Россию к немедленной деэскалации и решению конфликта дипломатическим путем (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – подчеркнул Блинкен в подписи к видео.
Напомним: также пять стран запустили фонд на 35 млн фунтов стерлингов (более 1,34 млрд грн по актуальному курсу, или 47 млн долларов) для помощи Украине в противодействии агрессии России. Фонд получил название "Партнерство за сильную Украину". Его организовали США, Швеция, Швейцария, Великобритания, Канада.
В Мининтеграции рассказали, что в долгосрочной перспективе Фонд будет работать над оптимизацией государственных услуг и расширением экономических возможностей, поддерживая таким образом реинтеграцию временно оккупированных территорий.
При этом в случае вторжения России в Украину в Белом Доме намерены ввести беспрецедентные санкции, которые ударят по ключевым сферам РФ, в частности оборонному и аэрокосмическому.
Как сообщал OBOZREVATEL:
США призвали Китай сделать свой вклад в мирное урегулирование кризиса у границ с Украиной. Влияние КНР на Россию достаточно велико, а экономические риски, последующие за войной в восточной части Европы, негативно отразятся и на Азии;
в Госдепе США заявили, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" не будет запущен. Проект сейчас является рычагом давления на РФ.