Госсекретарь США сделал жесткое заявление о захвате Россией Крыма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает захват Россией Крыма в 2014 году "наглым оскорблением современного международного порядка".

Об этом говорится на сайте Госдепа в заявлении Блинкена от 25 февраля по случаю 7-й годовщины оккупации полуострова.

"Соединенные Штаты вместе с Украиной отмечают седьмую годовщину вторжения России и захвата Крыма – наглого оскорбления современного международного порядка. Мы подтверждаем эту основную истину: Крым – это Украина", – подчеркнул госсекретарь.

Он напомнил, что оккупация Крыма и его растущая милитаризация "имеют последствия далеко за пределами Украины, угрожая общей безопасности мира".

"Российские оккупационные власти проводят жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и членов других этнических и религиозных меньшинств в Крыму. Российские оккупационные власти совершали рейды в мечети и дома, изгнали независимые СМИ с полуострова и приговорили к длительным срокам тюремного заключения тех, кто осмеливался выступать против оккупации. Репрессии России привели к тому, что жители Крыма находятся в постоянном страхе и не могут жить свободно", – отметил Блинкен.

США призывают Россию "немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине".

"Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США в отношении России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит курс. Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма Россией", – сказано в заявлении.

Блинкен добавил, что Америка приветствует украинскую инициативу "Крымская платформа" и надеется на продолжение сотрудничества с Украиной и другими союзниками и партнерами "в целях прекращения российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины".

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