В ЕС готовы рассмотреть идеи возвращения Крыма Украине: заявление к годовщине оккупации

Европейский Союз готов рассмотреть конкретные идеи для возвращения Украине оккупированного Россией Крыма.

С таким заявлением к годовщине захвата полуострова выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, сообщается на сайте Евросовета. Он также напомнил о репрессиях со стороны оккупантов.

Боррель подчеркнул, что ЕС осуждает незаконную оккупацию Россией Крыма и Севастополя и заверил в поддержке дипломатических усилий, которые направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готов рассмотреть конкретные идеи Киева в этом направлении.

"Ситуация в сфере прав человека в Крыму существенно ухудшилась. Жители полуострова подвергаются систематическим ограничениям их основоположных свобод, таких как волеизъявление, свобода вероисповедания, свобода участия в объединениях, а также право на мирные собрания", – подчеркнул он.

Верховный представитель добавил, что журналисты, правозащитники и адвокаты сталкиваются с запугиванием и вмешательством в их деятельность, а крымские татары подвергаются недопустимым преследованиям и грубым нарушением их прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля стало известно, что прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны оккупационным "руководителям" полуострова Сергею Аксенову и Владимиру Константинову. Их подозревают в широкомасштабном и систематическом присвоении публичного имущества, находящегося на территории оккупированного Крыма.