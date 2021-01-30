ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ!

Сегодня уровень полного доверия к вашей Верховной Раде составляет от 2 до 5%.

Недовольны деятельностью Рады более 80% украинцев !!!

А слабо выполнить "волю народа" и распустить нынешнюю ВРУ????

Или нашмалять пафосный видосик или постик на ФБ легче написать, чем РЕАЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ НАРОДА??

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