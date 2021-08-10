Госгеонедра лишила предприятие Фирташа спецразрешения на пользование недрами

Государственная служба геологии и недр лишила Group DF, принадлежащую олигарху Дмитрию Фирташу, специального разрешения на пользование недрами Селищанским месторождением титановых руд. Такое решение госслужба приняла из-за уголовного дела относительно Фирташа за якобы финансирование терроризма. Разрешение передали государственной объединенной горно-химической компани (ОГХК).

Об этом сообщило предприятие Group DF в своем пресс-релизе, ссылаясь на приказ Госгеонедр. Отмечается, что ООО "Междуреченский ГОК" (МГОК), входящий в Group DF Фирташа, победил в аукционе специальных разрешений на пользование недрами Селищанского месторождения. Аукцион состоялся 14 апреля 2021.

А 4 августа Госгеонедра своим приказом лишил МГОК права на разработку этого месторождения титановых руд, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, что победитель аукциона финансирует терроризм в Украине.

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В СБУ подтвердили, что разрешение могут аннулировать, если появляется такая информация от правоохранительных органов или финмониторинга.

Однако, как выяснилось, уголовное дело по статье финансирование терроризма (ч.3 ст. 258-5 УК) против Фирташа в части данного правонарушения было закрыто еще в августе 2020 года из-за "отсутствия состава преступления". Сейчас уголовное производство зарегистрировано за подделку документов и печатей (ч.1 ст. 358 УК).

В Group DF уже заявили, что будут обжаловать в суде решение Госгеонедр.

"В настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления. Group DF официально заявляет, что никаких законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Держгеонадр в суде", — говорится в заявлении группы.

Между тем победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную ОГХК, которая заняла второе место по результатам. В понедельник, 9 августа, был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.

Как сообщал OBOZREVATEL :

суд вернул под контроль государства 49% Запорожского титано-магниевого комбината, которые принадлежали компании Дмитрия Фирташа "Толексис Трейдинг Лимитед". Он умудрился нарушить практически все взятые на себя обязательства.