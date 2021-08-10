Госгеонедра лишила предприятие Фирташа спецразрешения на пользование недрами
Государственная служба геологии и недр лишила Group DF, принадлежащую олигарху Дмитрию Фирташу, специального разрешения на пользование недрами Селищанским месторождением титановых руд. Такое решение госслужба приняла из-за уголовного дела относительно Фирташа за якобы финансирование терроризма. Разрешение передали государственной объединенной горно-химической компани (ОГХК).
Об этом сообщило предприятие Group DF в своем пресс-релизе, ссылаясь на приказ Госгеонедр. Отмечается, что ООО "Междуреченский ГОК" (МГОК), входящий в Group DF Фирташа, победил в аукционе специальных разрешений на пользование недрами Селищанского месторождения. Аукцион состоялся 14 апреля 2021.
А 4 августа Госгеонедра своим приказом лишил МГОК права на разработку этого месторождения титановых руд, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов, что победитель аукциона финансирует терроризм в Украине.
В СБУ подтвердили, что разрешение могут аннулировать, если появляется такая информация от правоохранительных органов или финмониторинга.
Однако, как выяснилось, уголовное дело по статье финансирование терроризма (ч.3 ст. 258-5 УК) против Фирташа в части данного правонарушения было закрыто еще в августе 2020 года из-за "отсутствия состава преступления". Сейчас уголовное производство зарегистрировано за подделку документов и печатей (ч.1 ст. 358 УК).
В Group DF уже заявили, что будут обжаловать в суде решение Госгеонедр.
"В настоящее время эти обвинения полностью сняты СБУ в 2020 году в связи с отсутствием состава преступления. Group DF официально заявляет, что никаких законных оснований для пересмотра итогов аукциона нет. Юридическая служба титанового бизнеса Группы обжалует незаконное решение Держгеонадр в суде", — говорится в заявлении группы.
Между тем победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную ОГХК, которая заняла второе место по результатам. В понедельник, 9 августа, был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами.
Как сообщал OBOZREVATEL :
суд вернул под контроль государства 49% Запорожского титано-магниевого комбината, которые принадлежали компании Дмитрия Фирташа "Толексис Трейдинг Лимитед". Он умудрился нарушить практически все взятые на себя обязательства.
А монобольшинство Верховной Рады приняло решение списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулять" долги газзбутив и облгазов Дмитрия Фирташа и теплокоммунэнерго. За использованное голубое топливо одновременно заплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это отдадут деньги все украинцы.
Фирташ купил легендарную станцию метро Лондона почти за два миллиарда в 2014 году. С того момента она опустела, и уже семь лет не используется.