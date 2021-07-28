Фирташ купил легендарную станцию метро Лондона почти за два миллиарда: теперь она пустует

Украинский миллиардер, компании которого продают газ большинству населения, Дмитрий Фирташ еще в 2014-м купил легендарную станцию метро "Бромптон Роуд" за 53 млн фунтов (на данный момент эквивалент 1,97 млрд грн). С того момента она опустела и уже семь лет никак не используется.

Об этом сообщает британское издание MyLondon. Ее можно было перепланировать под жилые помещения. Сама станция считается легендарной, ее открыли еще в 1906-м и использовали как командный центр во времена Второй мировой войны.

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Министерство обороны Великобритании приняло решение продать станцию на торгах для того, чтобы сократить расходы. Изначально имя покупателя не разглашалось: но позже выяснилось, что она досталась украинскому олигарху.

Теперь же историческое строение разрушается. Станция не использовалась по назначению еще с 50-х. Споры о том, должны ли там останавливаться поезда, были настолько громкими, что на эту тему даже сочинили пьесу "Пройдя по Бромптон Роуд".

Как ранее писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады приняло решение списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов и облгазов Дмитрия Фирташа и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.