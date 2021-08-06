Фирташ вернет Украине долю в крупнейшем комбинате: глава Фонда госимущества рассказал об историческом решении

В интересах Фонда госимущества (ФГИУ) суд вернул под контроль государства 49% Запорожского титано-магниевого комбината, которые находились под контролем компании олигарха Дмитрия Фирташа "Толексис Трейдинг Лимитед". Он умудрился нарушить практически все взятые на себя обязательства.

В блиц-интервью OBOZREVATEL глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко рассказал, почему комбинат нужно было вернуть под полный контроль государству и какие перспективы ждут одно из крупнейших в Украине предприятий.

– В государственную собственность вернули 49% ЗТМК, которые принадлежали "Толексис Трейдинг Лимитед". Расскажите, какие условия они нарушили и почему решили пойти на такой шаг?

– ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) является единственным производителем титановой губки в Украине, которая используется для изготовления металлического титана. Почти вся продукция комбината идет на экспорт. Численность персонала ООО "ЗТМК" составляет 3300 человек.

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В начале 2000-х стало очевидно, что для удержания конкурентоспособности и развития продаж комбината необходима модернизация и техническое переоснащение. Пытаясь изменить ситуацию, в 2013 году правительство Украины передало 49% акций ООО "ЗТМК" частному инвестору, а именно компании Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF. Инвестор обязался провести модернизацию комбината стоимостью 110 млн долларов, что должно было превратить его в одно из самых современных титановых предприятий в мире, увеличить производство в 2 раза и выпускать, кроме губки, готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Но по состоянию на 2021-й предприятие находится в значительно худшем техническом состоянии, чем 8 лет назад. Комбинат способен выпускать лишь 400 тонн титановой губки в месяц вместо 900 тонн установленной мощности. Накоплены долги перед государственным облэнерго. Модернизация не проведена.

В 2016 году в связи с невыполнением взятых инвестиционных обязательств НАБУ и САП начали ряд уголовных производств в отношении Tolexis Trading Limited и действующего на тот момент руководителя ЗТМК Владимира Сивака. Следствие предполагало, что действия руководства ЗТМК могли привести к убыткам для ООО "ЗТМК" на уровне 360 млн грн.

4 августа 2021-го Хозяйственный суд Запорожской области по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства в лице ФГИУ как истца принял решение о возвращении 49% ООО "ЗТМК", которые принадлежали Tolexis Trading Limited, к сфере управления Фонда государственного имущества Украины. Таким образом, восстанавливается государственная собственность над целостным имущественным комплексом предприятия. Решение суда показало, что справедливость и интересы государства всегда стоят выше любых частных целей.

– Вы также сообщили, что видите возможность снизить себестоимость продукции на 20%. Кажется, компания, которая владеет 49% ЗТМК, также должна быть заинтересована в эффективности предприятия. Почему ЗТМК довели до такого состояния?

– В рамках судебного разбирательства доказано, что после передачи 49% акций Tolexis Trading Limited комбинат был передан в управление приближенного к инвестору менеджменту, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляла 51%. 110 млн долларов были направлены не на модернизацию, а на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже средства были выведены на счета оффшорных фирм. Зато на модернизацию предприятия было направлено лишь 20 млн грн.

Стоит также отметить, что к 2020 году экс-менеджмент комбината пользовался так называемой экологической броней – то есть, тем, что отключение ООО "ЗТМК" от электроснабжения угрожает техногенной и экологической катастрофой городу Запорожье из-за специфических условий утилизации необходимого для производства продукции хлора. Фактически экономика производственного процесса поддерживалась благодаря тому, что электроэнергия, которая в себестоимости достигает 40%, поставлялась без оплаты. Это привело к существенному росту долгов ООО "ЗТМК" за электроэнергию.

– Прогнозируете ли Вы, как могут измениться финансовые показатели предприятия, какие цели ставите?

– Фонд госимущества совместно с новым руководством ООО "ЗТМК", которое начало работу летом 2020 года, разработал план финансового оздоровления. Важным пунктом этого плана является снижение себестоимости производства благодаря переходу на закупки электроэнергии в НАЭК "Энергоатом" на биржевых площадках. Кроме того, планом предусмотрено установление новых биполярных электролизеров, использование которых в технологических процессах уменьшит на 20% расход электроэнергии и снизит технологические потери хлора при производстве продукции почти до нуля.

Поскольку сегодня себестоимость производства титановой губки на "ЗТМК" все еще несколько превышает цену, это формирует маржинальный ущерб для комбината. Благодаря новым электролизерам можно будет выйти в ближайшей перспективе на точку безубыточности и начать получать прибыль. В дальнейшем на ЗТМК станет возможным восстановление производства титановых слитков и слябов, рыночная цена которых значительно превышает цену титановой губки, поскольку являются продукцией глубокой переработки. Дополнительный фактор, который способен поддержать конкурентоспособность ЗТМК – это дальнейшее восстановление цен на титановую губку на мировых рынках.

– Что в дальнейшем будет с ЗТМК, предприятие вновь готовится к приватизации?

– Сначала необходимо завершить все судебные процессы. Во-вторых, пройти точку безубыточности и завершить комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению комбината и обновлению основных фондов. И только тогда можно будет начинать процесс подготовки к приватизации.

Будущая приватизация ЗТМК будет проходить на основе совершенно новых принципов и процедур для максимизации экономического эффекта для страны, и не будет напоминать частичную приватизацию 2013 года, которая привела к убыткам государства.