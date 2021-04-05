Госдеп потребовал от России объяснить перемещение войск у границы Украины

Вашингтон потребовал от Москвы объяснений касательно передвижений российских войск возле украинской границы.

Об этом 5 апреля заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил, что в ведомстве обеспокоены данной ситуацией.

"Мы обсудили нашу обеспокоенность относительно роста напряженности и нарушений режима прекращений огня с союзниками по НАТО и обратились к России за объяснениями", – пояснил Прайс.

Также он отметил, что сообщения о передвижении военных РФ заслуживают доверия.

"Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, это касается и заслуживающих доверия сообщений о передвижении российских войск у границ Украины и в оккупированном Крыму", – сказал Прайс.

В то же время представитель Госдепа не стал делать предположений касательно того, какой цели Москва хочет добиться этими маневрами. Однако он призвал помнить о событиях 2014 года, потому что контекст имеет значение.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телефонного разговора 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал британского премьер-министра Бориса Джонсона усилить санкционное давление на Россию на фоне обострения ситуации вокруг нашей страны и усилить присутствие НАТО в регионе.