"Голос" предложит Раде отменить закон об олигархах, – Рудык

Верховная Рада должна принять решении об отмене закона об олигархах. Постановление об этом может быть рассмотрено уже на ближайшем заседании парламента.

Об этом в эфире "Украина 24" заявила народный депутат, лидер партии "Голос" Кира Рудык. Политик добавила, что ее фракция полностью поддержит решение об отмене закона об олигархах.

"Юридически у нас есть первый шаг – во вторник (на рассмотрение парламента, – ред.) будут вынесены постановления об отмене этого закона, мы, конечно, будем их поддерживать", – заявила Рудык.

Она отметила, что принятый ранее закон об олигархах порочит саму идею деолигархизации, поскольку его нормы не будут работать.

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"Сейчас и форма и тот смысл, которые были приняты, они, во-первых, не будут работать, а во-вторых, количество преступлений, которые были допущены во время принятия и при подписании – они абсолютно нивелируют возможность этого закона работать", – добавила Рудык.

Она убеждена, что Верховная Рада также должна дождаться вердикта Венецианской комиссии, которая получила украинский закон об олигархах для профессиональной оценки.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАЗК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАЗК и АМКУ.