Главный вывод из выступления Путина: выбить кремлевскому "волчаре" клыки – вопрос нашего выживания
"... Украину создал Ленин, когда создавал Советский Союз..."
"... Запад должен дать гарантии безопасности России - немедленно и сейчас, а не требовать их от нас..."
"... Россия никому не угрожает, нас хотят сделать стороной конфликта на Украине, но мы этого не допустим..."
"... на этих территориях создаётся анти-Россия... завозится современное вооружение, накачивается население.... и как нам с этим жить?"
"... президент Зеленский попал под влияние нациков..."
"... о том, что на Украине звучит слово "война": впечатление, что там готовят третью военную операцию и предупреждают нас – не вмешивайтесь, однако, мы должны реагировать..." (с)
23.12.2021. В.Путин. Ежегодная "большая " пресс-конференция президента РФ для представителей российских и зарубежных СМИ.
Это вот всё основное, что мелкотравчатое чекисткое м*дило с бандитскими замашками наплело в отношении Украины.
Тут даже комментировать особо нечего.
Лживый и жадный психопат, начитавшийся псевдоисторических "изысканий" писателя Бушкова, пытающийся "плюнуть в вечность" – не более того...
Путин не столько смешон в своём идиотизме, сколь опасен, всего лишь по одной простой причине – он работает не слесарем в ЖЭК-е, а правит громадной страной от лица криминально-чекисткого конгломерата этой же страны. Его малограмотное во всех отношениях бормотание стоит рассматривать серьёзно исключительно с этой точки зрения.
Из всего, что он наговорил по "украинскому вопросу", мы сами можем сделать несколько выводов.
1. Пока Путин дышит – от нас он не отцепится, какие бы и кто ему не давал "гарантии безопасности". Посему, трезво оценивая перспективы, следует понимать – Кремль становится экзистенциальным врагом нашей страны не только сегодня, но и в будущем.
2. Ради "окончательного решения украинского вопроса" он готов практически на всё, включая такие действия, как ложь и массовые убийства. И речь не о войне как таковой. Речь о том, что нам (в смысле - Украине) с месье Путиным НЕ УЖИТЬСЯ рядом, никак и никогда. Другими словами - или мы его, или он нас.
3. У нас есть шанс победить этого придурка, если мы станем для него "костью в горле", которой он подавится. Так как пытаться "глотать" нас он не перестанет. Процесс повышения цены для него за "поглощение" Украины должен стать перманентным и постоянным. И Путин должен знать об этом.
4. Стратегия в стиле "договориться где-то посредине" в отношении нынешнего Кремля – порочна и ошибочна изначально, так как никаких "посредине" Кремль не хочет и не желает (разве только исключительно в качестве передышки). Ему от Украины надо всё и сразу. Компромиссы тут просто бесполезны.
5. Для того, что бы у нас появился выше обозначенный шанс – мы действительно должны стать анти-Россией, но не фрагментарной, а ТОТАЛЬНОЙ. ВО ВСЕХ сферах жизнедеятельности, от бизнеса, экономики – до культуры, социального устройства и шоу-бизнеса. РВАТЬ С Россией придётся по ВСЕМ направлениям. Иначе, нас просто "задавят массой" – и тоже по всем направлениям. Ситуация, когда "тут воюем, а тут не воюем, а там вообще - рыбу заворачиваем" – просто неприемлема, она однозначно ведёт к поражению.
И последнее.
Главный вывод из выступления Путина таков – УЖЕ не важно, собирается он вторгаться или не собирается. Ибо сам Путин весьма чётко обозначил собственное понимание "решения украинской проблемы" и НАМЕРЕНИЕ её решить, которое не оставляет нам никаких возможностей типа "заглядывать ему в глаза", "договариваться" или "искать компромиссы".
РЕЧЬ ИДЁТ О НАШЕМ СОБСТВЕННОМ ВЫЖИВАНИИ В КАЧЕСТВЕ САМОДОСТАТОЧНОГО НАРОДА...
"Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать. Сказал... и в тёмный лес ягнёнка уволок".
Наша задача НЕ СТАТЬ этим самым ягнёнком, а оставить этого позорного волчару без клыков, повыбивав ему их
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