Глава Пентагона приедет в Украину во время рабочего визита в Европу

В Украину приедет министр обороны Соединенных штатов Америки Ллойд Остин. Визит главы Пентагона состоится в рамках рабочей поездки в Европу на следующей неделе (с 18 октября).

Об этом на брифинге во вторник, 12 октября, рассказал спикер Министерства обороны США Джон Кирби. Он транслировался на официальной странице американского ведомства в Twitter.

В рамках этого визита Ллойд Остин также посетит и другие страны. В частности Грузию и Румынию.

Поездка министра, по словам Кирби, будет завершена в Брюсселе – на совещании министров обороны НАТО с союзниками и партнерами.

Напомним, что 31 августа глава украинского государства Владимир Зеленский во время официального визита в США встретился с Ллойдом Остином. Страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны. Во время этой встречи глава министерства обороны США заверил Украину в поддержке ее территориальной целостности. Также он призвал Россию прекратить свою агрессию.

Видео дня

Что предусматривает соглашение, подписанное между министрами обороны Андреем Тараном и Ллойдом Остином, читайте в материале.

Тогда Зеленский заявлял, что Остин приедет в Киев "разрабатывать" эти документы. По его словам, подписанные документы представляют собой рамочное соглашение, в котором закреплено направление, а нужна конкретика.

"Это соглашение будет расписано по деталям. Мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он мне пообещал, что будет. И будут две команды работать осенью этого года", – заявил Зеленский.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/rIoGV3UYIO — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 12, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Украины со своим американским коллегой обсуждали по телефону российскую агрессию в Украине. Тогда Остин заверял, что Вашингтон не оставит наедине Киев.