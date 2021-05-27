Глава НАПК о закрытии производства против Тупицкого: дела с топ-чиновниками должен рассматривать ВАКС

Закрытие уголовных производств по делу бывшего главы Конституционного Суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого – доказательство того, что рассмотрение дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом сказал глава Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков, передает пресс-служба учреждения. Он отметил, что соответствующий законопроект необходимо как можно быстрее принять.

"Закрытие судом производства по Тупицкому – свидетельство того, что качественное рассмотрение административных дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд Украины. Именно неотвратимости наказания для высших чиновников сейчас требуют украинцы. Итак, законопроект, который бы сделал это возможным , должен быть принят как можно быстрее", – заметил Новиков.

В пресс-службе НАПК также отметили, что учреждение понимает, что сейчас количество судей в ВАКС является критически малым, и для эффективного и быстрого рассмотрения дел состав суда необходимо увеличить.

Напомним: 27 мая, Голосеевский районный суд Киева закрыл два производства по делу Тупицкого. Дела были открыты по административным протоколам, которые составил Новиков.

Одно из дел касалось конфликта интересов у Тупицкого во время участия в рассмотрении решения КСУ, которое имело целью уничтожить систему е-декларирования и привело к конституционному кризису. Ведь при рассмотрении дела НАПК осуществляло полную проверку декларации экс-судьи.

Второе дело заключалось в том, что он отменил решение в. о. главы КСУ о проведении заседания. Во время заседания КСУ должен был рассмотреть обращение Государственного бюро расследований о совершении проступка самым Тупицким.

Суд признал, что Александр Тупицкий имел конфликт интересов, рассматривая дело о е-декларировании. Факт наличия конфликта интересов признал и сам Тупицкий в заявлении о самоотводе. Несмотря на это суд все равно закрыл дело, ссылаясь на несовершенство законодательства. Фактически эта же причина была указана при закрытии производства по второму делу, напомнили в НАПК.

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