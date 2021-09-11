Глава 'Нафтогаза' назвал способ, как остановить 'Северный поток-2'

Мощные политические и экономические санкции США против ПАО "Газпром" – главного оператора трубопровода "Северный поток-2" способны заморозить работу газовой магистрали. Европейские страны просто не будут покупать газ, который поступает от компании под санкциями.

Такое мнение выразил глава украинской НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает издание "Укринформ". Во время дискуссии на форуме YES Brainstorming он заметил, что Западу необходимо осознать, что внедрение новых санкций не ослабит их позиций в экономическом смысле.

"Если правительство США введет санкции против дочерней фирмы Газпрома, европейские компании не будут покупать газ, который идет через этот трубопровод и в его работе просто не будет необходимости", – заключил чиновник.

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Новый формат дискуссии – YES Brainstorming – эксклюзивное интерактивное общение между лидерами Украины и мировыми политиками и экспертами. Гибридный формат предусматривает, что главные докладчики и аудитория будут, как присутствовать на мероприятии в Киеве, так и подключаться онлайн. В дискуссиях примут участие интеллектуалы и лидеры мнений из сфер политики и бизнеса, эксперты и представители средств массовой информации, общественного сектора.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак призвал вынести угрозу запуска "Северного потока-2" для Украины в повестку дня нормандских переговоров.