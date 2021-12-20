Глава Минобороны Франции оценила возможность холодной войны с Россией

Страны Запада не стремятся возвращаться к так называемой холодной войне с Россией, если та решится на полномасштабное вторжение в Украину. В то же время хотят возобновления диалога со страной-агрессором.

Такую позицию высказала министр обороны Франции Флоранс Парли. Ее интервью вышло в газете Le Journal du Dimanche.

Глава французского Минобороны заверила, мол, вместе с европейскими и американскими партнерами они делают все возможное, чтобы сдержать РФ от шага, который мог бы "вызвать драматическую цепочку событий".

"Но мы не хотим возвращения к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя подвергаться угрозам, все стороны конфликта должны сохранять хладнокровие", – выразила убеждение Перли, имея в виду РФ и Украину.

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Она заверила, что Запад предупредил Кремль о последствиях его дальнейшей эскалации в отношении украинского государства. По ее словам, речь идет об усилении санкционного давления и "политической изоляции" Российской Федерации.

"Россия уже находится под санкциями. Их можно усилить. Также возможно политически изолировать ее и заставить платить высокую цену за свою агрессию, если она предпримет меры. Мы пытаемся объяснить РФ масштабы последствий, если она решит пойти дальше", – подчеркнула министр.

При этом добавила, что по крайней мере Франция хочет поддерживать диалог с Россией, как это было инициировано президентом страны в 2019 году. К тому же, напомнила Перли, в рамках встречи в прошлом месяце в Париже между министрами обороны и иностранных дел РФ и Франции было использовано выражение "масштабные и стратегические последствия".

"У нас есть откровенный и прямой диалог с россиянами, потому что мы должны иметь возможность говорить друг с другом", – подытожила глава французского Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что в ситуации возможного вторжения РФ в Украину одних только заявлений недостаточно. По его словам, надеясь на лучшее, Европа в то же время должна быть готова к худшему.