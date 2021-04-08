Глава МИД Польши срочно посетит Украину из-за агрессии РФ

Марина Лисничук Политика 10:52, 8.04.2021 Обновлено: 11:07, 8.04.2021

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 собрался осуществить чрезвычайно срочный визит в Киев, в свете угрозы миру на границах Украины.

Об этом сообщили в Twitter польского МИД. Встреча состоится по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, уточнили накануне на Правительственном портале.

Известно, что министры проведут переговоры по всему спектру вопросов стратегического партнерства двух государств, обсудят дальнейшее взаимодействие в сфере политики, безопасности и культуры, увеличения объемов торговли и инвестиций.

"Руководители внешнеполитических ведомств уделят особое внимание последним дестабилизирующим действиям России, среди которых обострения ситуации безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, стягивание российских войск к границам, рост интенсивности российской пропаганды", – говорится в сообщении украинской стороны.

Также там добавили, что Кулеба и Рау поднимут и вопросы сотрудничества Украины и Польши в рамках международных организаций и региональных форматов, включая Люблинский треугольник.

Скриншот сообщения
Twitter Ministry of Foreign Affairs

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что после завершения карантина из-за пандемии переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе могут перенести из Минска в Польшу.

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