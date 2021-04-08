Глава МЗС Польщі терміново відвідає Україну через агресію РФ

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау 8 зібрався здійснити надзвичайно терміновий візит до Києва, в світлі загрози миру на кордонах України.

Про це повідомили у Twitter польського МЗС. Зустріч відбудеться на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, уточнили напередодні на Урядовому порталі.

Відомо, що міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства двох держав, обговорять подальшу взаємодію у сфері політики, безпеки та культури, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

"Керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів, зростання інтенсивності російської пропаганди", – йдеться у повідомленні української сторони.

Також там додали, що Кулеба і Рау порушать і питання співпраці України та Польщі в межах міжнародних організацій і регіональних форматів, зокрема Люблінського трикутника.

Скриншот повідомлення Twitter Ministry of Foreign Affairs

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що після завершення карантину через пандемію переговори ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть перенести з Мінська до Польщі.