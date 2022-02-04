Глава МИД Польши о риске агрессии РФ: эскалация может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, эскалация из-за российской агрессии может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, конфликт вызовет не только огромные человеческие потери, но также политические и экономические последствия.

Глава польского МИД подчеркнул, что сейчас важно не допустить развития военного сценария конфликта. Об этом Збигнев Рау заявил на слушаниях перед Хельсинкской комиссией в Конгрессе США, сообщает RMF24.

"Любая эскалация вызовет не только огромные человеческие страдания, но и серьезные политические, стратегические, экономические и военные последствия. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля и втянуть Европу в огромный кризис безопасности невиданного со времен Второй мировой войны масштаба", – заявил глава польской дипломатии.

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Министр добавил, что решение сложившейся ситуации военным путем может привести к разрушению международного порядка.

"Если мы допустим использование вооруженного нападения как инструмента государственной политики, это может привести к разрушению международного порядка. Этот порядок может быть разрушен и заменен другим, основанным на противоположном порядке – порядке сильнейшего", – отметил дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау накануне визита в Вашингтон заявил о намерении лоббировать в Администрации президента США увеличение численности американских войск на ротационной основе для своей страны.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считает военную помощь Запада сдерживанием возможного широкомасштабного вторжения Российской Федерации. В частности, с таким мнением согласились 48% опрошенных граждан нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская разведка выяснила, что Россия может создать фейковое видео о якобы атаке Украины и использовать его для вторжения.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников назвал риск агрессии РФ "низким". Оборонное ведомство не наблюдает формирования каких-либо ударных групп для наступления в Украину.