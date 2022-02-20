Глава МИД Британии – о риске агрессии РФ: если не остановим Путина сейчас, следующими будут страны Балтии

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредила, что глава России Владимир Путин продолжит вести войну с соседними государствами, если ему позволят вторгнуться в Украину. По ее словам, в опасности находятся страны Балтии и Западных Балкан.

В интервью Daily Mail глава британского МИД выступила с последним призывом к международному сообществу объединиться, чтобы противостоять российской агрессии. Оно прозвучало на фоне обострения на Донбассе и параллельным проведением РФ ядерных учений с участием баллистических ракет, подводных лодок и танковых конвоев.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Если Путин нападет на нее, это будет предвестником того, что Россия применит силу для аннексии большего количества бывших советских республик", – выразила убеждение Трасс.

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Она напомнила слова российского лидера, который ранее публично поделился планами о "создании Великой России" и возвращении к ситуации, когда РФ "контролировала огромные участки Восточной Европы".

"Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Сперва это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?" – поинтересовалась Трасс.

Отметим, что ее заявление прозвучало после выступления премьер-министра Британии Бориса Джонсона на Мюнхенской конференции по безопасности. Он предупредил о том, что российское вторжение в Украину может привести к "разрушению демократического государства", а "шок от этого отзовется по всему миру".

Ранее Лиз Трасс указала, что агрессивными действиями по отношению к Украине российских лидер "проверяет спокойствие Запада". Также она предположила, что такие "военные игры" Путин может продолжать месяцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская газета The Guardian оценила риски российской агрессии против Украины. В публикации описали возможные сценарии нападения, план "Б" Путина и то, как Запад способен превратить Россию в страну-изгоя.