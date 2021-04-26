Глава фракции 'Слуга народа' обратился к Конгрессу США из-за наращивания российских войск

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к Конгрессу США с просьбой о дальнейшей поддержке Украины в связи с наращиванием российских войск вдоль украинских границ.

Как сообщается на сайте политической силы, лидер фракции выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь со стороны США. В частности, Арахамия напомнил о принятии Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", который предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до $300 млн, включая предоставление летального оружия.

"Украина продолжает прилагать усилия для углубления своего участия в Евроатлантическом альянсе. В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие к стандартам НАТО", – отметил Арахамия.

Глава фракции "Слуга народа" также сообщил, что украинские власти активизируют диалог относительно ситуации с оккупированным Крымом с помощью инициативы "Крымская платформа". В этой связи Арахамия призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к данному диалогу.

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