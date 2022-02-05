Глава Евросовета заверил Зеленского в жесткой солидарности с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в регионе. Мишель заверил главу государства в жесткой солидарности с Украиной.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 5 февраля. Об этом собеседники сообщили в своих Twitter-аккаунта.

Зеленский отметил, что обсудил с главой Евросовета, в частности, нынешнюю ситуацию вокруг Украины, а также ее деэскалацию с помощью всех имеющихся форматов.

"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям", - отметил он.

Глава государства также выразил благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку Украины.

Видео дня

Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо 🇺🇦 та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний 🇪🇺 за незмінну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Со своей стороны Мишель отметил, что в разговоре он высказал твердую солидарность ЕС с Украиной.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и беларусских армий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Российская Федерация под предлогом защиты русскоговорящего населения может оккупировать Харьков. В то же время глава государства подчеркнул, что если РФ пойдет на такой шаг, начнется крупномасштабная война.

Позже он заявил, что Харьков никогда не будет оккупирован Россией. Президент написал: "И никогда не будет оккупирован. Никогда! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми";