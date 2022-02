Глава Евросовета заверил Зеленского в жесткой солидарности с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию в регионе. Мишель заверил главу государства в жесткой солидарности с Украиной.

Телефонный разговор состоялся в субботу, 5 февраля. Об этом собеседники сообщили в своих Twitter-аккаунта.

Зеленский отметил, что обсудил с главой Евросовета, в частности, нынешнюю ситуацию вокруг Украины, а также ее деэскалацию с помощью всех имеющихся форматов.

"Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям", - отметил он.

Глава государства также выразил благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку Украины.

Со своей стороны Мишель отметил, что в разговоре он высказал твердую солидарность ЕС с Украиной.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.