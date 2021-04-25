Глава британской разведки заявил, что Россия слабеет
Глава британской разведки МИ6 Ричард Мур отметил, что Россия слабеет и экономически и демографически.
Об этом он заявил в интервью изданию Sunday Times. Также он назвал РФ чрезвычайной проблемой.
"Мы предупреждали президента РФ Владимира Путина, Россия ведет себя неразумно насчет Украины, а за вторжение агрессор заплатит "огромную цену"... Россия по объективным причинам становится слабее экономически и демографически", – отметил Ричард Мур.
Он добавил, что не разговаривал с президентом России лично, но нашел способ передать ему такую позицию.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
Новоназначенный глава разведки Великобритании Ричард Мур назвал Российскую Федерацию безрассудной страной, которая находится в упадке.
посольство РФ в Республике Беларусь резко отреагировало на информацию о высылке российских дипломатов из Латвии, Литвы и Эстонии.
К этому Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипача и его дочери.