Глава британской разведки заявил, что Россия слабеет

Глава британской разведки МИ6 Ричард Мур отметил, что Россия слабеет и экономически и демографически.

Об этом он заявил в интервью изданию Sunday Times. Также он назвал РФ чрезвычайной проблемой.

"Мы предупреждали президента РФ Владимира Путина, Россия ведет себя неразумно насчет Украины, а за вторжение агрессор заплатит "огромную цену"... Россия по объективным причинам становится слабее экономически и демографически", – отметил Ричард Мур.

Он добавил, что не разговаривал с президентом России лично, но нашел способ передать ему такую позицию.

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