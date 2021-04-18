Германия должна способствовать вступлению Украины в НАТО, потому что несет историческую ответственность, – посол

Украина ожидает от Германии усиления поддержки в условиях агрессии РФ и в вопросе членства в НАТО, которое является "единственной гарантией того, что Москва не посмеет снова вмешаться".

ФРГ должна играть "роль первопроходца" в этом, поскольку имеет особую историческую ответственность. Заявление об этом сделал посол Украины в Германии Андрей Мельник перед видеовстречей министров иностранных дел ЕС, передает Welt.

"В частности, Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна играть роль первопроходца, чтобы Украина смогла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких "если" и "но", – заявил Мельник.

Украинская сторона надеется, что правительство ФРГ сделает публичное предупреждение президенту РФ Владимиру Путину и "ярко опишет все болезненные последствия нового военного вторжения".

Кроме того, Германия может усилить давление ужесточением санкций. Мировому сообществу, как сказал посол, стоит устроить "международный бойкот и остракизм российского правительства, включая судебное преследование в Международном уголовном суде за военные преступления", и "полное экономическое эмбарго, особенно на импорт сырья, и полное замораживание инвестиций".

Кремль уже оккупировал семь процентов территории Украины, "поэтому нельзя повторять стратегическую ошибку 2014 года и бездействовать, пока Россия безнаказанно предпринимает новые завоевания", сказал Мельник.

Он считает, что только быстрое присоединение страны к Альянсу сможет навсегда предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе.

Решение о принятии Украины в НАТО не будет провокацией по отношению к России, заявил посол.

"Это может для немецких ушей прозвучать как провокация для Путина. Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", – считает Мельник.

Как писал OBOZREVATEL, в США обеспокоены ростом российского контингента на украинских границах. Поэтому в Америке рассматривают возможность увеличения присутствия в Украине американских военных советников и инструкторов.