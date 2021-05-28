Геращенко – о сравнении операции по "вагнеровцам" с перехватом рейса Ryanair: мир аплодировал бы украинским спецслужбам

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Геращенко – о сравнении операции по 'вагнеровцам' с перехватом рейса Ryanair: мир аплодировал бы украинским спецслужбам

Ирина Геращенко убеждена, что мир позитивно воспринял бы спецоперацию по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнер в случае ее успеха. Таким образом она ответила на сравнение этой ситуации с перехватом рейса Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" заявила 28 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Политик напомнила о том, что наемники подозреваются в причастности к катастрофа МН17 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ведущий Савик Шустер предположил, что, в случае успеха спецоперации, Киев мог бы попасть под осуждение мирового сообщества, как сейчас Беларусь. На это Геращенко сказала, что ситуации – разные. В случае с Протасевичем, речь идет о журналисте, а в нашем – о подозреваемых в преступлении.

"Мир аплодировал бы украинским спецслужбам, захвативших 30 преступников, которые причастны к сбитию "Боинга" МН17, которые сегодня должны были бы за это отвечать. Более того, говорят, что они были причастны к преступлениям в Сирии", – пояснила политик.

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Она также отметила, что Украине тесно сотрудничает с международными партнерами и готовить спецоперацию по "вагнеровцам" не могла самостоятельно.

Напомним, что после лета 2021 года журналисты Bellingcat пообещали показать свой фильм о провале операции по задержанию наемников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаСвобода слова Савика ШустераЧВК ВагнераСкандал с Ryanair и арест ПротасевичаПартия "Европейская солидарность"Ирина ГеращенкоСавик Шустер