Генсек ООН провел переговоры с Кулебой и Лавровым: проведение Генассамблеи по Украине не планируется

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с главами министерств иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и России Сергеем Лавровым. Встреча в онлайн-формате прошла в понедельник, 14 февраля.

О переговорах сообщил на брифинге представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик. Он анонсировал, что сам Гутерриш должен выступить с заявлением относительно украинского государства, передает УНН.

Позже в офисе главы сессии сообщили, что планов проведения заседания Генассамблеи ООН по Украине нет.

"Генеральный секретарь провел виртуальную встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Он также совсем недавно общался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – сказал пресс-секретарь.

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В то же время, в МИД РФ рассказали о результатах переговоров Лаврова с Гутерришем. Там отметили, что разговор касался выдачи американских виз российским дипломатам, а также вопросы, связанные с Ливией и Сирией. Разговор длился 20 минут.

Дюжаррик также заявил, что в разговорах с министрами Гутерриш выразил "серьезную озабоченность" по поводу возросшей напряженности в ситуации вокруг Украины. Он также заявил, что организация не планирует эвакуировать или перемещать своих сотрудников в Украине.

"Он (генсек ООН. – Ред.) приветствовал продолжающиеся дипломатические дискуссии по разрядке этой напряженности и еще раз подчеркнул тот факт, что альтернативы дипломатии нет", – сказал Дюжаррик.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в конце декабря 2021 года одобрила обновленную и усиленную резолюцию относительно временно оккупированного Россией украинского полуострова Крым. Согласно ему, от страны-агрессора требуют прекратить задержание крымчан и аресты крымских татар. Документ называется "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующем заседании Совбеза ООН Украина планирует предоставить доказательства невыполнения Россией Минских соглашений. Заседание должно состояться 17 февраля.