'Где ваши ценности? Закройте небо – и мы защитим всех!' Резников призвал весь мир восстать против тирана из бункера

Министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение не только к лидерам свободного мира, а также к жителям всех стран мира. Он призвал их посодействовать в закрытии неба над Украиной.

Также министр заявил, что весь мир должен восстать против тирана из бункера, имея в виду президента РФ Владимира Путина. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

"Две недели назад мир изменился. Изменилось все, хотя не все еще это понимают. Россия напала на Украину. Восемь лет назад в Крыму и на Донбассе они говорили – "их там нет". Сейчас Кремль демонстративно ведет войну против моего народа. Это происходит в центре Европы. Ракеты улетают на сотни километров и поражают мирные города. Сегодня – это наши города. Завтра могут быть чьи угодно. Например, ваши", – подчеркнул Резников.

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По его словам, не повлияли никакие оговорки, попытки диалога или обеспокоенность, а также никакие международные правила и механизмы. Поскольку Кремлю наплевать на попытки вести диалог. Его не беспокоят ООН, ПАСЕ или другой институт, где международное сообщество пытается сохранить его присутствие.

При этом российские солдаты ведут себя как террористы и трусы. За 11 дней российские оккупанты разрушили более 200 украинских школ, 34 больницы, более 1500 жилых домов.

Резников подчеркнул, что уже установлено, что российские солдаты убили 38 украинских детей и более 70 ранили. В целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и более 800 раненых гражданских лиц. Но эти данные неполные. Враг ведь устроил настоящий акт геноцида против Украины. Только в Мариуполе захвачены в заложники 400 тысяч украинцев. Их постоянно обстреливают авиация, реактивная артиллерия и ракеты.

Кроме того, российские интервенты обстреливают гуманитарные коридоры, через которые пытаются спастись гражданские. Они убивают тех, кого обещали отпустить. Они убивают тех, кто пытается спасти заложников террористов. Это военные преступления. Это страшное горе для Украины.

"Но хочу напомнить вам, что русские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и эталоны? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, Красный крест, ОБСЕ? Они скрылись", – подчеркнул министр.

Резников также обратил внимание на то, что сегодня около 10 тыс. студентов из других стран, находящихся в Украине, являются мишенями путинских террористов. Более 2 тыс. из них уже взяты в заложники российскими солдатами. Многие из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива.

Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Оккупанты обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным, но зло не действует избирательно.

Министр подчеркнул, что Украина была и является домом для представителей более 100 наций. Оккупанты держат в заложниках журналистов: сейчас известно о гражданах Британии в городке Стоянка-2. Обстреляли группу и ранили еще одного журналиста – гражданина Британии. Журналист, гражданин Швейцарии, был обстрелян и ограблен оккупантами в Николаевской области.

"К сожалению, вы все еще позволяете оккупантам это делать. Сегодня я хочу сказать вам одно – не бойтесь. Не бойтесь! Как не боимся мы. Через 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тыс. российских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся 6 лет. Еще пару дней – и потери России убитыми и ранеными превысят потери за 10 лет войны в Афганистане", – указал Резников.

Он добавил, что украинские защитники уничтожили 300 танков и 1000 бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа.

"Не бойтесь! Как не боятся наши молодые ребята, останавливающие врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет с ПЗРК. Сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла", – призвал министр.

По его словам, Россия не сможет победить Украину в открытом бою. Она не сможет запугать украинцев преступными обстрелами наших городов.

"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен. Кроме оружия, с каждым днем ​​возникает вопрос общей устойчивости. Нам нужны ресурсы, чтобы одевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное. Вы должны усилить давление на Россию. И на всех, кто получает деньги в Москве. Они приведут войну в ваш дом", – подчеркнул Резников.

Он также добавил, что мир изменился, поэтому партнеры Украины должны очень быстро принимать решения.

"Мы все равно будем сражаться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе – жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны – это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает. Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", – резюмировал министр обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина героически ведет борьбу в войне против российских оккупантов, которые в ночь на 24 февраля вторглись на территорию независимого государства. Несмотря на значительные успехи Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны, путинский режим прибегает к варварству и бомбардирует жилые районы и гражданскую инфраструктуру.

В связи с этим Украина уже неоднократно обращалась к НАТО и западным партнерам с требованием закрыть небо над Украиной и защитить мирных людей от авиаударов российских захватчиков. Как это работает, почему так важно для Украины и чего так боятся в НАТО и США – читайте в материале OBOZREVATEL.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, наши военные закроют его сами. Для этого нужно только дать нашей стране соответствующее оружие.

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