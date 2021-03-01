ГБР открыло производство против Тупицкого из-за самовольного "захвата" полномочий главы КСУ
Государственное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство против отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Его обвиняют в самовольном присвоении властных полномочий, передают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.
На Тупицкого завели дело 12 января по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования Печерский районный суд Киева дал ГБР временный доступ к документации КС, а также к другим необходимым документам.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Президент Владимир Зеленский отстранил на месяц главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.
Тупицкий в январе получил зарплату в размере 320 тыс. грн. При этом на работу в здание учреждения его не допускали.