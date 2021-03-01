ГБР открыло производство против Тупицкого из-за самовольного "захвата" полномочий главы КСУ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий

Государственное бюро расследований открыло еще одно уголовное производство против отстраненного главы Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Его обвиняют в самовольном присвоении властных полномочий, передают "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

На Тупицкого завели дело 12 января по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования Печерский районный суд Киева дал ГБР временный доступ к документации КС, а также к другим необходимым документам.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

УкраинаКиевПечерский судКонституционный Суд УкраиныАлександр Тупицкий