Наверное любой темы не должно быть слишком много, но прямо в эти дни немецкая пресса начинает настолько мощно прогрессировать, что оставить это без внимания просто невозможно. А нам это вдвойне интересно потому, что читая некоторые ведущие издания Германии, приходится ловить себя на мысли о том, что возможно они читают ЛО, поскольку некоторые куски текстов как-будто списаны под копирку из наших, намного более ранних материалов.

Но поскольку мы разрешаем распространять наши материалы безвозмездно, погружаться в копирайт нет смысла. Тем не менее, сейчас мы приведем кусок сегодняшней статьи ежедневного издания Bild, чтобы показать, насколько это близко к текстам наших публикаций. Статья называется следующим образом: "Так Меркель принесла нам дорогую зиму"

"В течение многих лет эксперты и политики, которые знают, как Россия неоднократно использовала энергию в качестве оружия, предупреждали о том, что новый трубопровод "Северный поток-2" в Балтийском море имеет политический характер. Не только для Украины, но прежде всего для Германии.

Видео дня

(Эксперты предупреждали о том, что – ред.)Удвоение российско-германских газотранспортных мощностей в обход всех европейских партнеров не приведет к диверсификации источников поставок, как утверждали в течение многих лет канцлер Меркель и ее министры иностранных дел и экономики. Вместо этого он создает односторонние зависимости, дает Путину влияние на немецкую политику и, прежде всего, власть заморозить нас и других, если мы не будем играть по его правилам.

Даже когда летом началось завершение строительства "Северного потока-2" и Путин начал приводить свой план в жизнь, Меркель сделала то, что она так часто делала на протяжении многих лет в кризисных ситуациях — ничего.

Ничего не произошло, когда российский государственный газовый гигант "Газпром" объявил в июне, что с октября он будет погрузить только половину газа в трубу Ямала через Беларусь и Польшу. Ничего не произошло, когда "Газпром" объявил в августе, что с октября также резко сократит дополнительные бронирования через Украину.

Даже когда Кремль заявил всего через неделю после завершения строительства трубопровода в Балтийском море в сентябре, что, конечно, "самый быстрый ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" компенсирует цены на природный газ в Европе", Меркель ничего не сделала, чтобы отразить надвигающуюся катастрофу в последнюю секунду".

Эта длинная цитата нужна была не только для того, чтобы показать совпадение с тем, что писали мы, а чтобы указать на другое, более важное утверждение, содержащееся в этом тексте. Как это не странно, о бундес интересах четко пишет СМИ, даже не пользуясь фразеологией Меркель. Именно там формулируется о, что является интересами Германии и то, что ей угрожает. Не правительство, не канцлер, а СМИ.

Но к этому тексту, мы добавим еще один момент, который за давностью времени уже никто не вспоминает, а зря. Мы прекрасно помним о том, какой риторикой сопровождалось строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный Поток – 1". Громче всех эти речи двигал Герхард Шредер, а потом к нему присоединилась и Меркель. Тогда о том, что новый газопровод станет страховкой для Германии, если вдруг возникнут проблемы поставок газа по другим маршрутам. И вот сегодня четко видно, что это была прямая и откровенная ложь. Врал Шредер и врала Меркель, а Путин – не врал, он просто вводил противника в заблуждение.

Прямо сейчас кризис возник при том, что ни на одном маршруте поставок газа не возникло никаких проблем. Ни один газопровод не вышел из строя, а суммарная мощность газопроводов, идущих из РФ в Европу, чуть ли ни втрое превышает возможности Газпрома наполнить их своим газом. И как оказалось, СП-1 даже не задумывался как страховка, но всегда был и остается рычагом давления на Германию. И благодаря Меркель был создан второй рычаг, чтобы давление было максимальным, и вся энергетика Германии была в полной зависимости от воли Путина, которую он сейчас и демонстрирует. И плюс к тому, Меркель сделала все, чтобы отрубить возможность любой диверсификации поставок газа.

Ведь за то время, пока строится СП-2, уже можно было построить пару-тройку, а то и больше, терминалов приема СПГ, которые американские компании предлагали построить за свой счет. Но фрау работала в другом направлении, что теперь начинает доходить и до немцев.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.