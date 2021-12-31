Гармаш заявил о риске эскалации на Донбассе: вызывают тревогу заявления Шойгу

Фейки или информационные вбросы со стороны Российской Федерации могут стать причиной эскалации конфликта на Донбассе. Россия не заинтересована в диалоге, а наоборот, ищет повод напасть на Украину.

Как сказал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ по Донбассу, журналист Сергей Гармаш, Россия может создать "грязную бомбу" на востоке нашей страны и обвинить Украину в том, что та якобы желает уничтожить Донбасс. Речь идет техногенно опасных объектах, в том числе и ядерных, которые при случае могут стать "оружием" в руках злоумышленников.

Журналист также напомнил о заявлении главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу, в котором он сообщил о нахождении в Украине американских военных наемников, которые якобы планируют на Донбассе устроить химическую атаку.

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Гармаш считает, что "такую беду легко организовать на Донбассе", так как там действительно много объектов, которые несут угрозу для экологии и людей. В то же время журналист подчеркнул, что такие заявления направлены скорее на шантаж и на то, чтобы "заставить нас и США оправдываться и реагировать на бессмысленные заявления".

"У меня вызывают тревогу такие заявления Шойгу... Я думаю, что грядет серьезная конфронтация на Донбассе. Возможно, как повод для начала активных боевых действий могут быть использованы такие информационные поводы, вроде химической атаки или чего-то похожего", – сказал он.

Известно, что 21 декабря Сергей Шойгу заявил, что некие частные военные компании из Соединенных Штатов якобы планируют на Донбассе осуществить "провокацию с химическими веществами". Шойгу сказал, что для этого в города Авдеевка и Красный Лиман "доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". При этом глава Минобороны РФ не стал предоставлять никаких подтверждений своих слов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готовится к возможному наступлению российских войск.